Die SPD-Fraktion im Stadtrat sorgt sich um den Einzelhandel in der Innenstadt, insbesondere der Königstraße. Die Händler hätten sehr eindrücklich von der sich verschärfenden Situation für ihr Gewerbe berichtet und als Gründe dafür auch die Verkehrsführung und Baustellensituation in der Königstraße genannt. Man müsse mit weiteren Verschlechterungen für die vielen inhabergeführten Geschäfte rechnen, wenn der nächste Bauabschnitt der Königstraße beginnt. Laut SPD haben die Händler Gegenmaßnahmen wie eine Dekoration der Königstraße mit Wimpelketten, Baustellenpartys, mehr Werbung und eine Social-Media-Kampagne vorgeschlagen. Vor allem aber sollten rote Teppiche auf den Schotter-Fußwegen ausgerollt werden als Signal, dass Besucher willkommen sind. Solche Vorschläge könnten auch bei anderen Baustellen umgesetzt werden, beispielsweise in der Waffenstraße. Die SPD-Fraktionsvorsitzenden Paule Albrecht und Florian Maier wollen von Oberbürgermeister Dominik Geißler und der Stadtverwaltung wissen, was an solchen Maßnahmen vorstellbar ist. Die Stadt hat offenbar bereits reagiert: Am Mittwoch, 14. August, will sie zusammen mit Einzelhändlern kreative Projekte zur Stärkung der Innenstadt vorstellen.