Seit dem Start des Landau-Takts gibt es etliche Beschwerden über die Schülerbeförderung. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Florian Maier fordert, „grobe handwerkliche Fehler“ zu korrigieren. Nach Einschätzung Maiers sind Schüler die Hauptnutzer des Busverkehrs. Doch gerade für diese Nutzergruppe sei es offenbar zu teils deutlichen Verschlechterungen gekommen. Wenn die Akzeptanz von ÖPNV-Angeboten verbessert werden solle, sei es kontraproduktiv, diejenigen schlechter zu stellen, die die Busse heute schon nutzen.

In Landau gibt es rund 10.500 Schüler an staatlichen und privaten Schulen. Rund 8000 von ihnen kommen aus der Stadt, die übrigen aus dem Umland. Rund 3000 Schülerinnen und Schüler werden von der Stadt mit einem Maxx-Ticket des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar ausgestattet, das seit vielen Jahren die früheren Schülerfahrkarten abgelöst hat. In Rheinland-Pfalz haben alle Schülerinnen und Schüler einen Anspruch auf Schülerbeförderung, wenn der Schulweg ohne Benutzung eines Verkehrsmittels nicht zumutbar ist, sei es wegen der Entfernung, sei es wegen eines gefährlichen Schulwegs.

Maier fordert den neuen Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) und seinen zuständigen Beigeordneten Lukas Hartmann (Grüne) „dringend“ dazu auf, Beschwerden aufzunehmen und den städtischen Gremien Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen. Sie wären gut beraten, diese Kritikpunkte nicht kleinzureden, so Maier. Wenn Eltern beispielsweise beklagen, dass Mörzheim schlechter angebunden sei als zuvor und der Schulbus um 16 Uhr nicht an der Grundschule Wollmesheimer Höhe hält, oder wenn es zu Rückmeldungen komme, dass Schüler aus Edesheim fast eine Stunde brauchen, um ihre Schulen zu erreichen, könne man wohl kaum von einem „ruhigen Start“ sprechen, wie es Hartmann bereits vor einer Woche und nochmals zu Beginn dieser Woche getan hatte.

Am Montag hatten Kreis und Stadt ein überwiegend positives Fazit zum Start des neuen Busverkehrs gezogen, aber es war dabei auch – teils gegenseitige – Kritik über Details deutlich geworden, unter anderem bei der Schülerbeförderung.