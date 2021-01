Die Vorstandsmitglieder der rheinland-pfälzischen SPD-Senioren fordern eine höhere Geschwindigkeit bei der Ausgabe des Corona-Impfstoffes. Das teilt Wolfgang Thiel für die AG 60plus der SPD mit. „Wir appellieren an alle Ebenen des Gemeinwesens (Bund, Länder und Kommunen) alles zu tun, damit die am meisten gefährdete Bevölkerungsgruppe geschützt wird“, sagt Günther Ramsauer, Vorsitzender der Landes-AG 60plus. Die Vorstandsmitglieder der Regionalgruppen meldeten allerorten eine hohe Impfbereitschaft bei der Bevölkerungsgruppe 80 plus.