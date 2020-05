Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll sich in der Südpfalz an der Grenze zum Elsass ein Bild von der Lage machen. Das regen der Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler und der Landtagsabgeordnete Alexander Schweitzer (beide SPD) an. In der aktuellen Debatte um die Corona-Grenzkontrollen halten die beiden Abgeordneten es für hilfreich, „vor Ort ein Gespür für die Situation und die Stimmung an der Grenze zum benachbarten Frankreich zu bekommen“. Dazu haben sich Hitschler und Schweitzer jetzt in einem gemeinsamen Brief an Seehofer gewendet.

Am Montag hatte der Bundesinnenminister die deutsch-österreichische Grenze im bayerischen Freilassing besucht. „Wir würden es begrüßen, wenn Herr Seehofer auch Station an der Grenze zu unseren französischen Nachbarinnen und Nachbarn machen würde, um das weitere Vorgehen beim Grenzverkehr beraten zu können“, so Hitschler und Schweitzer.

Auch wenn vergangene Woche endlich Bewegung in die zur Corona-Bekämpfung ergriffenen Grenzkontrollen und -schließungen gekommen sei, gingen die Lockerungen für die Menschen an der deutsch-französischen Grenze noch nicht weit genug, so die beiden Abgeordneten. „Seit vielen Wochen warten Bürgerinnen und Bürger auf Erleichterungen beim kleinen Grenzverkehr“. Es brauche hier dringend den weiteren Abbau der Grenzkontrollen, betonen Hitschler und Schweitzer einmütig.