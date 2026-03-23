Führende Sozialdemokraten stellen sich nach der Wahlniederlage hinter Alexander Schweitzer. An ihm habe es nicht gelegen. Die Ernüchterung ist dennoch groß.

Die SPD hat die Wahl in Rheinland-Pfalz verloren, Alexander Schweitzers Zeit als Ministerpräsident endet bald. Als am Sonntagabend klar wurde, dass in Mainz die 35 Jahre währende sozialdemokratische Ära endet, war auch in der Südpfalz das Entsetzen bei den Genossen groß. „Wir sind konsterniert“, sagt Mario Daum, Co-Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Südpfalz am Montag. Seit Sonntag, 18 Uhr, sei man in einer Schockstarre. Auch wenn die Aufarbeitung der Niederlage in vollem Gange ist: Die Schockstarre hält erst einmal an.

„Für uns ist vieles noch nicht erklärbar“, sagt Daum. Die CDU habe sich im Wahlkampf keine Fehler erlaubt, „das muss man neidlos anerkennen“. Womöglich habe die Union mit der Wirtschaft auch auf das richtigere Thema gesetzt. In einem ist er sich jedenfalls sicher: „Am Kandidaten hat es nicht gelegen.“ Der Südpfälzer Schweitzer habe ein immenses Pensum abgespult, was sich auch in hohen Zustimmungswerten zu seiner Person niedergeschlagen habe. „Wir sind aber mit unserer Politik nicht mehr durchgedrungen.“ Grundsätzlich, so empfindet es Daum, habe die CDU eine einfachere Ausgangslage gehabt. „Wir gehen erst einmal vom Bundesgrundtrend aus.“ Und da sieht es für die Sozialdemokraten nun einmal nicht gut aus.

Ein Verlust für die Südpfalz

Inwieweit sich die Wahlschlappe personell bei der SPD auswirkt, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Schweitzer selbst hält sich bislang noch bedeckt, was seine eigene Zukunft anbelangt. Daum jedenfalls hält für die Südpfälzer SPD fest: „Wir stehen voll und ganz hinter Alexander Schweitzer.“

Das wird aber nichts daran ändern, dass der Ministerpräsident künftig aus der Eifel und nicht mehr aus der Südpfalz kommen wird. „Ich gehe davon aus, dass die Region das spüren wird“, sagt Daum. Schweitzers Heimat sei schon besonders im Fokus gewesen. „Auch wenn der Ministerpräsident das ganze Land im Blick hat, hat das schon dafür gesorgt, dass das eine oder andere Projekt eher realisiert wurde.“

Riedmaier schrieb Schweitzer am Wahlabend

Theresia Riedmaier, langjährige SÜW-Landrätin, Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Pfälzischen SPD, hatte zwar mit einem knappen Ergebnis gerechnet, aber nicht damit, dass die Wahl für die SPD verloren geht. Es sei eine bittere Niederlage. Die 73-Jährige hat Schweitzer noch am Wahlabend geschrieben. „Ich glaube, er hat das Recht, jetzt einige Tage abgeschirmt zu werden“, sagte die ehemalige Politikerin.

Das Ergebnis sei eine Zäsur in der Landespolitik. Die Ampel sei abgewählt worden. Sie habe für Klimaschutz und andere zukunftsweisende Themen gestanden. „Es ist auch eine Zäsur für meine Partei und ein tiefer Einschnitt.“ Aber zur Demokratie gehöre auch der Wechsel, das sage sie in aller Sachlichkeit und Distanz.

„Was mich wirklich verstört, ist, dass ausgerechnet die Feinde der Demokratie jetzt über das Ergebnis so triumphieren. Das macht mich auch ratlos“, sagte Riedmaier mit Blick auf die AfD. Es sei ihr unerklärlich, dass so viele Jungwähler diese Partei wählten.

„Reicht nicht aus, übers Bürgergeld zu reden“

Für die Wahlniederlage der SPD sieht die Landauerin zwei wesentliche Gründe. Zum eine sei die schlechte finanzielle Situation in den Gemeinden zu spät ernst genommen worden. Es gebe eine tiefe Frustration auf kommunaler Ebene. Und zweitens seien auch bei den Fehlentwicklungen in der Bildungspolitik zu spät gegengesteuert worden. „In beiden Punkten hat Alexander versucht, das Ruder herumzureißen, aber seine Amtszeit war dafür zu knapp.“

Wie geht es für die SPD im Bund weiter? Riedmaier plädiert dafür, nichts übers Knie zu brechen. Es gebe keine Alternative zur Koalition mit der CDU. Sie habe schon nach der Bundestagswahl gesehen, dass ihre Partei den Preis einer Großen Koalition bezahlen werde. Aber sie habe wegen der Machtkonstellationen keine andere Wahl gehabt als zuzustimmen. Theresia Riedmaier rät den Genossen, den Nachwuchs stärker zu fördern und in der Koalition die Handschrift der SPD wieder sichtbarer zu machen. „Es reicht nicht aus, übers Bürgergeld zu reden.“ Die Partei müsse den Leuten wieder mehr zuhören, was sie brauchen. Natürlich müsse die SPD auch die sozial Schwachen im Blick haben, aber es müsse eine Ausgewogenheit geben. Nach den Niederlagen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und beispielsweise auch München müsse die SPD den Blick wieder weiten. Vorbereitungen für ein neues Grundsatzprogramm der SPD sind laut Riedmaier angelaufen.

Landauer SPD-Chefin noch immer geschockt

Alexander Schweitzer werde einen richtigen Weg für sich finden, betont die ehemalige Politikerin. Er sei überlegt, sehr erfahren und klug. „Er wird eine Zeit brauchen, um das zu verarbeiten, was er einstecken muss. Auch die Familie braucht diese Zeit.“ Sie bezeichnet Schweitzer als einzigartige Persönlichkeit. Solchen Menschen würden immer gebraucht, auch gerade in Krisenzeiten.

Paule Albrecht ist noch immer geschockt vom Wahlergebnis. Aber der negative Bundestrend sei einfach zu stark gewesen, sagt die Vorsitzende des SPD-Stadtverbands Landau. Albrecht betont, wie intensiv Schweitzer diesen Wahlkampf bestritten habe. „Das war bärenstark. Kein anderer hätte die Partei so mitziehen können. Er war unsere einzige Chance.“ Dass Schweitzer künftig keine herausragende Rolle mehr spielen könnte in der Partei, das könne sie sich eigentlich gar nicht vorstellen.