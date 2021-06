Die Landauer SPD hält es für einen Fehler, die Parkgebühren für Anwohner in der Innenstadt massiv zu erhöhen. Das teilt Fraktionsvorsitzender Florian Maier mit.

Der SPD sei es wichtig, dass das Wohnen in der Innenstadt weiterhin attraktiv bleibt. Eine drastische Erhöhung der Parkgebühren stehe diesem Ziel entgegen. Gerade Senioren, Familien mit Kindern und Pendler seien auf Autos angewiesen. Und: „Viele Anwohnerparkplätze befinden sich heute sehr nah an der Fußgängerzone. Sobald diese von jedem angefahren werden dürfen, werden sie schnell belegt sein“, sagt Maier. Das sei zum Nachteil der Innenstadtbewohner. Zudem der Plan es gegen die Bestrebung der Stadt, dass weniger Autos in die Innenstadt fahren. „Das Ziel, dass weniger Autos in die Innenstadt fahren, wird durch eine solche Maßnahme konterkariert.“

„Zu Lasten der Schwachen“

Menschen, die in dichten Wohngebieten wie der Innenstadt leben, würden durch dieses Vorhaben finanziell stark benachteiligt, da es dort oft keine privaten Stellplätze und Garagen gibt, teilt die SPD weiter mit. So gehe die geplante Abschaffung des Anwohnerparkens „zu Lasten der Schwachen in der Landauer Bevölkerung. Sie wird hauptsächlich Menschen nutzen, die nach Landau pendeln und nicht denjenigen, die schon heute hier leben.“

Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann hatte in der vergangenen Woche ein neues Park-Konzept für Landau angekündigt. Anwohnerparken für 25 Euro soll abgeschafft werden, Dauerparktickets in der Innenstadt sollen 360 Euro kosten.