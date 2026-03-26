Der Landauer Stadtvorstand soll um einen weiteren hauptamtlichen Beigeordneten aus Reihen der SPD erweitert werden. Diesem Vorschlag hat die Vollversammlung des SPD-Stadtverbandes Landau am Donnerstagabend nach intensiver und kontroverser Diskussion mit Mehrheit zugestimmt. In geheimer Abstimmung votierten 38 Mitglieder mit Ja, 14 mit Nein, ein Mitglied enthielt sich.

Der SPD-Vorstand hatte keine Empfehlung abgegeben. Stattdessen hatten 13 Mitglieder, darunter Hans-Dieter Schlimmer und Theresia Riedmaier, den Antrag gestellt, das Angebot von Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU), Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) und Beigeordneter Lena Dürphold (CDU) anzunehmen.

Bei der Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus Mörlheim legte Henrike Ingenthron einen Initiativantrag vor. Sie sprach sich zunächst gegen eine Beteiligung aus und kritisierte, dass die Ortsvereine nicht eingebunden gewesen seien. Sie forderte einen Austausch in den Ortsvereinen, bevor über Inhalte entschieden werde.

Alle Redner äußerten ihr Unverständnis darüber, dass der Stadtvorstand die SPD mit einer konkreten Dezernatsverteilung konfrontiert habe, an der auch nicht zu rütteln war. Befürworter sehen dennoch mehr Chancen als Risiken.

Jennifer Braun, Fraktionsführerin im Stadtrat, hat sich bei der Mitgliederversammlung um das Amt beworben.