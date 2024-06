Die Landauer SPD möchte ein Stadttauben-Management nach dem Modell der Stadt Augsburg einführen. Wie Paule Albrecht und Florian Maier für die Fraktion mitteilen, soll die Stadtverwaltung zunächst prüfen, ob eine Umsetzung im Jahr 2025 möglich ist. Stadttauben seien als verwilderte Haustiere zu betrachten, da sie genetisch nicht trennbare Nachkommen der Haus- oder Brieftaube seien, heißt es im Antrag. Diese stamme von der nicht heimischen Felsentaube ab. Deshalb säßen die Stadttauben an Gebäuden als Ersatzfelsen und brüteten auch dort. „Das betrifft vor allem die Innenstadt als großes und wichtiges Wohngebiet“, betonen Albrecht und Maier. „Für Mensch und Tier kann die Situation durch die Einrichtung von betreuten Taubenschlägen verbessert werden, ähnlich wie es die Stadt Augsburg umgesetzt hat.“

Personal wird benötigt

In den Taubenschlägen würden die Vögel artgerecht gefüttert und die Eier durch Attrappen ersetzt, so dass die Population reduziert und gesteuert werden könne. Auch die Verschmutzung durch Vogelkot könne durch eine artgerechte Fütterung reduziert werden. Es werde jedoch auch Personal benötigt, „um Tauben sukzessive zu möglichen Taubentürmen/Taubenschlägen zu locken und sie dann auch dort zu betreuen“, heißt es weiter in dem Antrag.

Mit dem Prüfantrag unterstützt die SPD-Fraktion eine Aktion ihrer Stadtratskandidatin Miriam Tsolakidis. Die Petition „Artgerechtes Stadttauben-Management nach dem Augsburger Modell statt Fütterungsverbot“ sei bereits von 750 Menschen unterzeichnet worden.