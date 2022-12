Die SPD-Stadtratsfraktion beantragt, dass die Stadt Landau Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klima und Innovation des Landes abruft. Wie die für die Stadt zur Verfügung stehenden circa zwei Millionen Euro eingesetzt werden, soll noch entschieden werden. Denkbar wären aus Sicht der SPD Investitionen in die kommunale Wärmeplanung, in den Ausbau des Nahwärmenetzes oder in die Nutzung von Biomasse. Das Geld könnte aber auch für eine Flächenentsiegelung von Plätzen, Gehwegen oder Schulhöfen verwendet werden, um Landau zur sogenannten Schwammstadt zu machen. Dabei geht es darum, möglichst viel Niederschläge vor Ort versickern zu lassen. Das hilft gegen Überschwemmungen, ist gut für das Grundwasser und kühlt die Städte. Weiter fordern die Sozialdemokraten, in einer zweiten Phase durch einen Wettbewerb nochmals Zugriff auf einen Fördertopf von 60 Millionen Euro zu erlangen. Es gebe aber auch noch weitere Förderprogramme in diesen Bereichen, betonen der Fraktionsvorsitzende Florian Maier und seine Co-Vorsitzende Paule Albrecht. Bisher war die Stadtverwaltung recht gut darin, Fördermöglichkeiten aufzutun. Die SPD-Fraktion würde daher gerne auch über bereits bestehende Pläne seitens der Verwaltung und aktuelle Stände von bereits begonnenen Projekten diskutieren.