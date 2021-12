Maximilian Ingenthron soll es richten. Die Mitglieder des SPD-Stadtverbandes Landau haben ihn am Freitagabend zum Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr in Landau ausgerufen. Der 53-Jährige Bürgermeister siegte mit 78 zu 31 Stimmen gegen die 37-jährige Jennifer Braun. Die Co-Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Landau ist seit Mai 2019 als Büroleiterin und persönliche Referentin die Rechte Hand der Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Der Posten wird vorzeitig besetzt, weil Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) am 1. Januar 2023 als Präsident zum rheinland-pfälzischen Sparkassenverband wechselt. Die SPD-Mitgliederversammlung ging wegen Corona im Weingut Alte Kelter in Mörzheim unter freiem Himmel über die Bühne.

