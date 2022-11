Die Landauer SPD bedauert, dass die Stadtverwaltung dem Gloria-Kulturpalast weitere Partys in diesem Jahr untersagt hat. Wie berichtet, soll die Zahl solcher Veranstaltungen auf 17 pro Jahr gedeckelt werden, Betreiber Peter Karl sagt, dass ihm dadurch die wirtschaftliche Grundlage entzogen werde. „Wir erwarten, dass der Oberbürgermeister als zuständiger Dezernent unverzüglich das Gespräch sucht. Außerdem gehen wir davon aus, dass Herr Dr. Geißler als zukünftiger Oberbürgermeister – der sich im Wahlkampf eindeutig für den Erhalt des Gloria-Kulturpalastes ausgesprochen hat – hier ebenfalls schnellstmöglich aktiv wird und in die Gespräche eingebunden wird.“ Mehr noch: Geißler hatte sich für eine weitere Veranstaltungsstätte in der Innenstadt ausgesprochen, was bei Karl auf Skepsis gestoßen war, und dabei offenbar das Universum-Kino an der Queich im Sinn, das sich offenbar nicht mehr rechnet. Der Eigentümer erwägt, es durch einen Neubau mit anderer Nutzung zu ersetzen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Florian Maier erinnert daran, dass die SPD bereits vor zwei Jahren die Ausweisung eines Kerngebietes beantragt hatte, um die Ansiedlung neuer Kulturbetriebe und Vergnügungsstätten zu ermöglichen und den bisherigen Bestand abzusichern. Außerdem hatte sie angeregt, ein Nachtkulturkonzept zu erstellen und einen Nachtkulturbeauftragten einzustellen. Die Sozialdemokraten wollen sowohl der Nachtkultur helfen, die stark unter Corona gelitten hatte, als auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen wieder mehr Freizeitmöglichkeiten bieten.