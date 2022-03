Die SPD-Fraktion im Landauer Stadtrat hat ihren Fraktionsvorsitzenden, den Landtagsabgeordneten und Dammheimer Ortsvorsteher Florian Maier, und dessen Stellvertreterin Magdalena Schwarzmüller in ihren Ämtern bestätigt. Neue weitere Stellvertreterin wurde Paule Albrecht, die als jüngstes Ratsmitglied der SPD 2019 in den Stadtrat gewählt worden ist. Sie folgt auf Armin Schowalter, der sein Ratsmandat niedergelegt hat. Hermann Demmerle bleibt weiterhin Fraktionsgeschäftsführer. Alle Positionen wurden einstimmig gewählt, teilte die Fraktion mit. Auch der Wahlkampf um den Oberbürgermeisterposten schlägt sich in der Pressemitteilung nieder: Sie wirft dem Kandidaten der CDU, Dominik Geißler, vor, sich nicht klar zu Absprachen der bisherigen Koalition aus Grünen, CDU und FDP zu äußern. Diese sehen vor, den bisherigen Beigeordneten Lukas Hartmann (Grüne) zum Bürgermeister zu wählen. „Eine Stimme für Geißler ist eine Stimme für Hartmann als Bürgermeister“, so Florian Maier. Das Amt des Bürgermeisters hat bisher Maximilian Ingenthron (SPD) inne. Beide, sowohl Hartmann als auch Ingenthron, sind von ihren Parteien als Oberbürgermeister-Kandidaten aufgestellt worden. Wenn die Koalition hält, ist Hartmann also auf alle Fälle abgesichert. Die SPD wirft ihm und der Koalition vor, in zentralen Politikfeldern schlecht zu kommunizieren. Dadurch stießen wichtige Maßnahmen für die Mobilitätswende auf großen Widerstand in der Bevölkerung. Kritik an Hartmann wird allerdings vor allem auf Facebook geäußert; ob dies für die öffentliche Meinung repräsentativ ist, kann bezweifelt werden.