Der SPD-Ortsverein Godramstein hat Thomas Flocken zum Ortsvorsteherkandidaten gekürt. Er ist in Godramstein aufgewachsen und schon sein Großvater war für die SPD im Ortsbeirat. Flocken hat Psychologie studiert, war selbstständig 14 Jahre in der Reisebranche in Südafrika tätig und kam 2019 zurück nach Godramstein. Der Leiter des sozialpsychiatrischen Dienstes des Kreises Südliche Weinstraße bringt sich auch als erster Vorsitzender des Bündnis gegen Depression und als zweiter Vorsitzender der SPD Godramstein ein. Flocken ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Liste zur Wahl zählt 15 Kandidaten. Auf den ersten zehn Plätzen stehen: Thomas Flocken, Andrea Stalter, Christine Kern, Markus Bantz, Joshua Rößler, Peter Kern, Hermann Schneider, Paula Di Cursi, Ji-Yoon Park, Christine Kern und Michael Flick.