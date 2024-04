Die SPD-Fraktion im Stadtrat stimmt der CDU zu, dass die Stadtverwaltung bei Entscheidungen über Sachverhalte in den Stadtdörfern deren gewählte Vertreter nicht übergehen sollte. Sie bezieht sich auf die Freigabe der Einbahnstraße Plöckgasse für Radfahrer in beiden Fahrtrichtungen ebenso wie auf die Diskussion über die Bushaltestelle in Mörzheim. Der Fraktionsvorsitzende Florian Maier wundert sich allerdings, dass sich die CDU über die Presse äußert, statt auf CDU-Oberbürgermeister Dominik Geißler zuzugehen, der diese Dinge in der Hand habe. Maier: „Die CDU macht, als hätte sie mit diesen Entwicklungen nichts zu tun.“ Er erinnert an den OB-Wahlkampf, in dem Geißler mehr Befugnisse für die Stadtdörfer, mehr Kompetenzen für Ortsbeiräte und mehr Entscheidungsspielräume auf Ortsebene gefordert hatte. Maier glaubt, auf eine zunehmende Distanz zwischen dem OB und seiner Partei schließen zu können.