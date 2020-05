„Jetzt ist Klarheit gefragt, liebe CDU.“ Ein klares Bekenntnis der südpfälzischen Christdemokraten zum Abbau der Corona-bedingten Grenzkontrollen fordern der Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler und die Landtagsabgeordneten Alexander Schweitzer und Katrin Rehak-Nitsche (alle SPD) in der Debatte um den Rückbau der strikten Kontrollen an der Grenze zu Frankreich. Mit verschwommenem Gerede und unpräzisen Absichtserklärungen sei den Menschen in der Grenzregion ebenso wenig geholfen wie der deutsch-französischen Freundschaft. In einem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatten Hitschler, Schweitzer und Rehak-Nitsche dazu aufgerufen, so schnell wie möglich einen Plan zur Aufhebung der Kontrollen an den Grenzen zu den EU-Nachbarländern vorzulegen. Christdemokraten hingegen hatten zum Durchhalten aufgerufen.

Angesichts der einschlägigen Hygiene- und Abstandsgebote beidseits der Binnengrenzen müsse geprüft werden, wie das grenzüberschreitende Leben rasch wieder Gestalt annehmen könne. Das hat am Mittwoch auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gefordert.

Die drei Abgeordneten und Hermann Bohrer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, sowie Weißenburgs Bürgermeister Christian Gliech (LREM) wollen am Samstag, 9. Mai, 10 Uhr, an der deutsch-französischen Grenze bei Schweigen-Rechtenbach ein Zeichen setzen. Anlass ist der Europatag, an dem jedes Jahr an die Schumann-Erklärung als Geburtsstunde der Europäischen Union erinnert wird. Es brauche jetzt so schnell wie möglich einen Plan zur Aufhebung der Grenzkontrollen.