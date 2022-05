Die SPD-Stadtratsfraktion hat eine Anhörung zum Thema „Geothermie in Landau“ beantragt. Auslöser ist der Vorschlag der Verwaltung, sich künftig positiv zu der Technik zu stellen, um die Energiewende und die E-Mobilität zu fördern. Nach Angaben des Fraktionsvorsitzenden Florian Maier soll bei der Anhörung insbesondere über die geplante dritte Bohrung im Landauer Kraftwerk und über die Pläne zur Lithium-Gewinnung gesprochen werden. Als Vertreter auf dem Podium wünscht sich die SPD Vertreter des örtlichen Versorgers Energie Südwest, der an Nahwärme Interesse haben dürfte, der Vulcan Energy, die das Insheimer Kraftwerk von den Pfalzwerken gekauft hat und die Lithium-Förderung als Hauptziel sieht, sowie Wissenschaftler, die zum Thema Tiefe Geothermie forschen, beispielsweise vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das bereits intensiv am Thema Lithiumgewinnung arbeitet. Die SPD wünscht, dass die Neupositionierung der Stadt erst nach der Anhörung erfolgt. Ursprünglich sollte der Stadtrat am 17. Mai entscheiden. Nach Auffassung der SPD muss der Umstieg auf erneuerbare Energien massiv beschleunigt werden. Doch der von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Paradigmenwechsel sollte nicht ohne wissenschaftliche Begleitung vollzogen werden. Außerdem erhofft sich die SPD eine bessere Akzeptanz in der Bevölkerung, wenn eine Entscheidung auf einer fundierten Grundlage getroffen würde.