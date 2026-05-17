Die SPD-Landtagsfraktion hat wichtige Personalentscheidungen gefällt. In ihrer abschließenden konstituierenden Sitzung wählte sie den Landauer Florian Maier zum Parlamentarischen Geschäftsführer. Der 40-Jährige aus dem Wahlkreis Landau (50) war zuletzt Vorsitzender des Arbeitskreises Bildung sowie weinbaupolitischer und bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, der er seit 2021 angehört. Die 32 Abgeordneten der neuen SPD-Landtagsfraktion stimmten in geheimer Wahl ab. Ebenso wurden bei jener finalen Sitzung weitere Posten vergeben. Die 42-Jährige Nina Klinkel aus dem Wahlkreis Ingelheim am Rhein wird auch künftig das Amt der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden bekleiden. Ebenfalls im Amt bleibt der 37-jährige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Benedikt Oster aus dem Wahlkreis Cochem-Zell.