Die SPD macht Nägel mit Köpfen: Nach der Veranstaltung zur Nachtkultur in Landau in der Reihe des „Politischen Montags“ des SPD-Ortsvereins am Wochenanfang beantragt nun die Fraktion im Stadtrat die Schaffung einer Vollzeitstelle für einen Nachtkulturbeauftragten. Der Antrag wird Thema sein bei nächsten Stadtratssitzung am Dienstag, 31. Januar, ab 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Eine lebendige Nachtkultur gehöre unzweifelhaft zu einer Universitätsstadt, begründet Vorsitzender Florian Maier den Antrag für seine Fraktion. Bereits vor Corona habe das Nachtleben in Landau stark gelitten. Einige Diskotheken und Kneipen verschwanden von der Bildfläche. „Landau braucht ein Konzept, wie das Nachtleben zukünftig belebt und organisiert werden kann und eine Person in der Verwaltung, die genau dafür zuständig ist.“ 2020 hat sich die SPD mit ihrem Antrag im Stadtrat nicht durchsetzen können. Damals habe es geheißen, man sei auf einem guten Weg und brauche keinen Vermittler, erinnert Maier an die Debatte. Zweieinhalb Jahre später zeigten die Erfahrungen und Rückmeldungen von Kulturschaffenden leider, dass sich hier nichts getan habe und dringender Handlungsbedarf bestehe, unterstreicht Maier.