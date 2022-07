Die Landauer SPD ist stolz auf den Kandidaten Maximilian Ingenthron und den gemeinsam geführten Wahlkampf. Das teilen Stadtvorstand und Stadtratsfraktion gemeinsam mit.

Es sei den Sozialdemokraten gelungen, „das Ergebnis von 2015 um 1335 Stimmen deutlich zu verbessern“, heißt es in der Mitteilung. Das Wahlergebnis zeige auch, dass die Landauer großes Vertrauen in die Arbeit von Bürgermeister Ingenthron hätten. „Die Hälfte derjenigen, die am Sonntag zur Wahl gegangen sind, wünschen sich, dass er auch weiterhin in einer verantwortlichen Position Landaus Stadtpolitik mitgestaltet und der Stadtvorstand politisch breit aufgestellt ist.“ Eine Bestätigung der bisherigen Politik der Jamaika-Koalition sei hier nicht zu erkennen.

SPD will Geißler „kritisch und konstruktiv begleiten“

Ingenthron hatte am vergangenen Sonntag die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters gegen den CDU-Kandidaten Dominik Geißler nur knapp mit einem Stimmenanteil von 49,4 Prozent verloren. Im ersten Wahlgang hatte Ingenthron 34 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten.

Die SPD, so heißt es weiter in der Mitteilung, „wird sich weiterhin für eine Stadtpolitik einsetzen, die soziale Belange, eine nachhaltige Wohnpolitik und Klimaschutz/-anpassungs-Aspekte in Einklang bringt und nicht über die Köpfe der Bürger*innen hinweg entscheidet“. Die Partei werde die Arbeit der Koalition auch unter Oberbürgermeister Dominik Geißler „kritisch und konstruktiv begleiten und Herrn Geißler an seinen im Wahlkampf getätigten und sehr breit gefächerten Versprechen messen“.