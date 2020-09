Die SPD im Landauer Stadtrat hat den Abgesang auf den vor Kurzem eingeführten Altstadt-Shuttle angestimmt.

SPD-Fraktionsvorsitzender Florian Maier sieht in dem „meist leer um die Altstadt kreisenden Bus ein Symbol für die chaotische schwarz-grüne Verkehrspolitik“. Dabei sei das von der SPD mitgetragene Integrierte Mobilitätskonzept eine große Chance, um den Radverkehr in Landau zu stärken. Die hektische Umsetzung aber sei teilweise handwerklich so schlecht gemacht, dass viel Vertrauen verspielt werde, bemängelt Maier.

Wenn es trotz teurer Werbekampagnen und kostenlosem Samstagsparken nicht gelinge, die Leute dazu zu bewegen, diesen Bus zu nutzen, sei das so euphorisch angepriesene Prestigeprojekt krachend gescheitert. Der Altstadt-Shuttle fährt seit 17. August im 20-Minuten-Takt ab dem alten Messplatz kostenlos durch die Innenstadt Landaus. Maier betont, es habe von Anfang an dem gesunden Menschenverstand und dem in der Koalition scheinbar fehlenden ökologischen Sachverstand widersprochen, den Bus auf dieser Route fahren zu lassen. Eine Verbindung vom neuen Messplatz über den Hauptbahnhof in die Innenstadt wäre viel sinnvoller. Maier: „Der Shuttle stößt völlig zurecht auf Kritik und Unverständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern.“

Die SPD hat den Haushalt unter anderem wegen des Shuttles abgelehnt, und sie wird auch den Nachtragshaushalt 2020 nicht mittragen, kündigt der Sozialdemokrat an. Er fordert, im Haushalt 2021 kein Geld mehr für diese „unnötige Maßnahme rauszuwerfen“.