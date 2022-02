Die südpfälzischen SPD-Abgeordneten starten gemeinsam eine neue digitale Sprechstunde, um über aktuelle Themen der Bundes- und Landespolitik sowie der Region ins Gespräch zu kommen. Unter dem Motto #FragDieAbgeordneten laden der Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler und die Landtagsabgeordneten Alexander Schweitzer, Katrin Rehak-Nitsche, Florian Maier und Markus Kropfreiter in wechselnder Besetzung künftig bei Facebook regelmäßig zu Live-Video-Chats ein. Start ist am Freitag, 25. Februar, 19 Uhr, mit Hitschler, Schweitzer und Kropfreiter. Die Teilnahme ist über die Seite www.facebook.com/thomashitschler möglich. Wer auf „Gefällt mir“ klickt, bekommt den Videochat auch in seinen Neuigkeiten angezeigt.