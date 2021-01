Die Bundestags- und Landtagsabgeordneten Thomas Hitschler, Katrin Rehak-Nitsche und Alexander Schweitzer (alle SPD) sprechen sich vorsorglich gegen eine Schließung der Grenze nach Frankreich aus. Anlass sind die Aussagen von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU), der nicht ausschloss, die Grenzen wieder zu schließen und Kontrollen durchzuführen. Damit solle eine Ausbreitung der mutierten Sars-CoV-2-Varianten eingedämmt werden. „Wir haben im Frühjahr gesehen, wie schwer solche Maßnahmen die Menschen in der Grenzregion Südpfalz treffen“, erläutern die Abgeordneten. Aber: „Es steht außer Frage, dass verhindert werden muss, dass sich Virus-Mutationen weiter in Europa ausbreiten.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte in der Bundespressekonferenz verlauten lassen, was die Nachbarländer Deutschlands angehe, habe sie „gar nicht so viele Bedenken“. Unter anderem in Frankreich sei das Vorgehen zum Schutz der Bevölkerung vergleichbar. „Solange das so ist, verursache eine erneute Schließung der Grenzen zu Frankreich größeren Schaden als Nutzen“, sagen die südpfälzischen SPD-Abgeordneten.