Die Stadt will mit Hilfe des Städtebau-Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ den Landauer Norden aufwerten, speziell die Quartiere Horst und Thomas Nast. Nach einem Auftakt, bei dem sich die Bewohner mit eigenen Ideen einbringen konnten, und einer noch nicht abgeschlossenen Haushaltsbefragung laden die Stadtverwaltung und das von ihr beauftragte Planungsbüro zu zwei Stadtteilspaziergängen ein, um Anregungen für die kommenden Planungen aufzunehmen. Darauf hat die Verwaltung hingewiesen. Los geht es am Mittwoch, 8. Juni, um 17 Uhr mit dem Spaziergang durch den Horst. Treffpunkt ist in der Helmbachstraße/Ecke Horstring. Am Donnerstag, 23. Juni, geht es westlich der Bahnlinie weiter. Getroffen wird sich um 17 Uhr an der Sparkasse in der Horststraße 52 bis 54. Für die Spaziergänge sind zwei bis zweieinhalb Stunden eingeplant. Wer vorab bestimmte Punkte für den Rundgang vorschlagen will, kann dies bei Lisa Doll vom Stadtplanungsbüro Sven Fries in Speyer tun. Sie ist telefonisch unter 06232 8709335 oder per E-Mail an lisa.doll@stadtberatung.info zu erreichen. Ausführliche Informationen zum Prozess gibt es im Netz unter www.mitredeninLD.de.