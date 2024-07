Auch die Stadt Landau ist im Sommer stark von Hitze betroffen – die Kernstadt, Queichheim und der Horst sind dabei besondere Hitzeinseln, heißt es in einer Mitteilung. Umso wichtiger ist es, die nahe gelegenen Parks und kühlen Orte zu kennen, die zum größten Teil kostenlos und rund um die Uhr ein schattiges Plätzchen bieten. Zwei dieser kühlen Orte sind der Goethe- und der Schillerpark. Hier startet am Donnerstag, 1. August, der Landauer Klimaspaziergang mit Bürgermeister Lukas Hartmann sowie Expertinnen und Experten der Grünflächenabteilung, des ehemaligen Gartenamts und der Klimastabstelle der Stadt Landau. Beginn ist um 18 Uhr. Der Spaziergang dauert etwa eineinhalb Stunden, Treffpunkt ist am Schillerpark an der Ecke Eichbornstraße/Nordring. Der Goethe- und der Schillerpark sind historische Parks mit einer spannenden Geschichte. Aber nicht nur den Menschen, sondern auch den Parks macht die zunehmende Hitze zu schaffen und sie müssen durch veränderte Bepflanzung, Bewirtschaftung und Tieferlegung von Wiesen und Beeten an die Klimakrise angepasst werden.