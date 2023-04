Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In jedem Wingert, in jedem Park kann die Gefahr lautern. Herrchen und Frauchen sind auf der Hut, wenn sie mit ihren Lieblingen Gassi gehen. Denn immer wieder legen Leute Giftköder aus. Im September in Arzheim und Anfang November in Schweigen-Rechtenbach zum Beispiel. Die Polizei hat noch viele offene Fragen.

Es gibt wohl keinen loyaleren Freund für einen Menschen als den Hund. Für viele sind die Vierbeiner ein festes Mitglied der Familie, mit dem geschmust wird, das geliebt wird, an dem man hängt.