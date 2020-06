Am Dienstag wurde der Vertrag unterschrieben: Die Fusion der Sparkassen Südliche Weinstraße und Germersheim-Kandel ist damit unter Dach und Fach. Ab 1. Januar 2021 wird die Sparkasse Südpfalz für die 800 Mitarbeiter verantwortlich zeichnen.

Mit einer Bilanzsumme von über 5 Milliarden Euro wird das neue Geldhaus die zweitgrößte Sparkasse in Rheinland-Pfalz sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Entscheidungen in der Eigentümerstruktur der Sparkassen würden nur alle Jahrzehnte getroffen. Deshalb sei der 30. Juni 2020 ein historisches Datum und für Kunden und Mitarbeiter ein gutes Zeichen für die Zukunft, betonen die beiden Landräte und Vorsitzenden der Verwaltungsräte, Dietmar Seefeldt (SÜW) und Fritz Brechtel (Germersheim). Bei allen Schwierigkeiten, die der Markt derzeit berge, sei die Fusion der richtige Schritt. „Wir als Kommunen brauchen weder Großbanken noch Investmentbanken. Wir brauchen starke Regionalbanken als Partner der Menschen in unserer Region.“ Die Aufgabe sei nun, die Stärken der beiden wirtschaftlich gut aufgestellten, gesunden Häuser zu bündeln.

„Nah dran bleiben“

„Die Sparkasse Südpfalz wird deutliche qualitative und quantitative Mehrwerte generieren können“, unterstreicht der Vorstandsvorsitzende der neuen Sparkasse Südpfalz, Siegmar Müller. Die Fusion ermögliche eine höhere Leistungsfähigkeit, die eine stärkere Spezialisierung und somit eine Erweiterung der Geschäftsfelder erlaube. Das damit verbundene zusätzliche Wachstum führe zu einem Ausbau der Marktposition.

Potenziale und Chancen nutzen, um damit den Markterfolg zu steigern – dieses Ziel formuliert Bernd Jung. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Südliche Weinstraße und künftige stellvertretende Vorstandsvorsitzende betont: „Wir können noch effizienter werden und Synergien heben. Wir haben die Kraft, um noch intensiver in richtungsweisende digitale Strukturen zu investieren. So bleiben wir attraktiv für unsere Kunden – Privatkunden ebenso wie regionaler Mittelstand – und das ist die Grundlage für unseren Erfolg. Für unsere Kunden bleiben die Strukturen vertraut, die Möglichkeiten wachsen aber und die Beziehung zu uns wird noch bequemer, einfacher und schneller werden. Die Sparkasse wird größer werden, aber nah bleiben.“