Die Baustelle für die neue Sparkassen-Zentrale am Hauptbahnhof wird eingerichtet. Das bedeutet auch, dass Landaus berühmtestes Loch bald verschwindet. Was wann geplant ist.

Es scheint so, als würde Landaus bedeutendstes Loch demnächst verschwinden: Die Sparkasse – oder besser das beauftragte Unternehmen Züblin – beginnt demnächst mit dem Bau der neuen Zentrale gegenüber dem Hauptbahnhof. Derzeit wird die Baustelle eingerichtet, aber einen Zeitplan für die weiteren Arbeiten gibt es natürlich bereits.

Der Baustart in der Grube steht nun bevor. Foto: Iversen

Wie Sparkassen-Sprecher Philipp Schneider berichtet, soll bereits Anfang Mai der Grundstein gelegt werden. Dann werde noch im zweiten Quartal mit den Erdarbeiten und dem Tiefbau begonnen. Passiert nichts Unvorhergesehenes, soll die Betonplatte dann im zweiten Quartal, wahrscheinlich gegen Ende, gegossen werden. Ist das erledigt, wird in die Höhe gebaut.

Kran wird aus Fahrstuhlschacht gezogen

Der Landauer Unternehmer Christian Bösherz hat bei der Planung beraten. Er kann bereits berichten, dass der Hochbau mit drei Kränen vonstatten gehen soll. Der höchste Kran aus dem Trio soll 65 Meter über dem Erdboden aufragen. Zwei Kräne werden wohl auf dem Gelände stehen, der dritte Kran in der Linienstraße auf Höhe des Hotels Brenner.

Früh am Montag hat die Sparkasse nun ihr neues Banner angebracht. Foto: Sparkasse Südpfalz

Spannend wird vor allem der Umgang mit dem Kran, der sich an der Nordostecke, also an Maximilian- und Ostbahnstraße befinden soll. Denn dieser wird unter anderem zum Bau des geplanten Turms eingesetzt und steht im künftigen Fahrstuhlschacht. Nach Ende der Arbeiten soll er aus diesem dann herausgehoben werden, wie Bösherz erklärt.

Hirsch: „Bedeutender Moment“

Die Sparkasse hat die Pläne der vorigen Besitzer des Geländes, Ehret + Klein, verändert – aber nicht in dem Ausmaß, dass eine neue Baugenehmigung notwendig wäre, erklärten Vorstand und Stadtverwaltung bereits mehrfach. Geplant ist also zum neuen Hauptsitz der regionalen Bank auch wie bisher eine Rooftop-Bar mit Rundum-Ausblick über Landau.

Der baldige Baubeginn sei „ein sehr bedeutender Moment für unsere Sparkasse. Mit dem Start der Bauarbeiten wird unser Vorhaben nun sichtbar und greifbar“, kommentiert Sparkassen-Vorstand Benjamin Hirsch. In dem Gebäude sollen 400 bis 450 der insgesamt rund 800 in der Südpfalz tätigen Mitarbeiter untergebracht werden.

Es gibt auch Kritik

Die Sparkasse hat das Projekt – oder besser: die angefangene Baugrube – vom Starnberger Entwickler Ehret + Klein übernommen, aber die Pläne deutlich abgespeckt. Die Firma aus Bayern hatte zunächst dort das neue „Stadttor“ geplant – musste es aber aufgeben, weil sich weder ausreichend Investoren noch Mietinteressenten fanden. Hätte die Sparkasse Südpfalz das Projekt nicht übernommen, hätte der Stadt Landau an dieser prestigeträchtigen Stelle möglicherweise jahrelang eine Baubrache gedroht.

Auch dieses Projekt hat Kritiker. Zu den Plänen des Geldinstituts hat sich bereits der örtliche Regionalverband des Vereins Stadtbild zu Wort gemeldet. In einer Stellungnahme ist von „gemischten Gefühlen“ die Rede. Positiv sei, dass die Baugrube verschwinden werde, kommentiert der Vorsitzende Mario Albers. Aber „ein weniger austauschbares, freundlicheres Gebäude hätte die Aufenthaltsqualität des Bahnhofsumfelds grundlegend verbessern können“.