Der Neubau des geplanten Hauptsitzes der Sparkasse Südpfalz auf dem ehemaligen Kaufhof-Areal führt ab Montag zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, entfällt in der Ostbahnstraße ein Fahrstreifen, zudem wird die Fahrbahn in der Maximilianstraße eingeengt. Für die Dauer des Baus wird der östliche Teil der Linienstraße für den Verkehr vollständig gesperrt. Um die Zu- und Abfahrt der Baustellenfahrzeuge zu ermöglichen, wird außerdem die Einbahnstraßenregelung in der Landwehrstraße aufgehoben.

Der Verkehr wird über die Ludowicistraße, Ostbahnstraße und Maximilianstraße beziehungsweise über die Maximilianstraße, Rheinstraße und Ludowicistraße umgeleitet. Die Änderungen sollen voraussichtlich bis Ende des Jahres gelten, so die Stadtverwaltung weiter.