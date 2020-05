Pepper, Suey und Shaina. So heißen die neuen Patentiere der Sparkasse Südliche Weinstraße im Landauer Zoo. Die beiden Gibbons und die Gepardin zählen zu den Tierarten, die aktuell extrem vom Aussterben bedroht sind.Gibbons gehören nicht nur zu den am stärksten bedrohten Menschenaffen, sondern auch zu den am stärksten bedrohten Affenarten überhaupt. Auch Geparden sind stark vom Aussterben bedroht. Die Tiere haben sich im Laufe der Evolution hoch spezialisiert und sind dadurch anfällig geworden. 2500 Euro hat die Sparkasse für Patenschaften gezahlt. Mit dem Geld wird in die Attraktivität des Zoos, in Neubauten und Sanierungsarbeiten investiert.