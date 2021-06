Gemeinsam mit dem Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau verschenkt die Sparkasse Südpfalz ab Donnerstag, 24. Juni, rund 3000 Luca-Schlüsselanhänger. Sie sind gedacht für Südpfälzer, die kein Smartphone haben und sich deshalb nicht die Luca-App herunterladen können. In einer Pressemitteilung der Sparkasse heißt es: „Neben Abstand, Hygiene und steigenden Impfquoten ist die Kontaktnachverfolgung weiterhin einer der wesentlichen Bestandteile im Kampf gegen die Corona-Pandemie.“ Das System Luca, das an das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung in Landau angebunden sei, biete dabei eine digitale Lösung.

Einmalig registrieren

Ob mit Luca-App oder mit dem Luca-Schlüsselanhänger mit QR-Code – Südpfälzer können das System beim Besuch von Einrichtungen nutzen, sofern Luca dort unterstützt wird. Die Sparkasse Südpfalz trägt die Kosten für die Anhänger, sodass sie kostenfrei erhältlich sind. Der Anhänger muss vor der ersten Benutzung einmalig online registriert werden. Danach kann der Anhänger direkt zum Einchecken verwendet werden. Erhältlich ist er in Sparkassen-Filialen und in den Tourismusbüros in Landau und im Kreis SÜW. Weitere Informationen unter www.luca-app.de.