Spendensegen zu Weihnachten: Die Stiftung der Sparkasse Südliche Weinstraße hat auf Anregung von Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch 35.000 Euro für soziale und kulturelle Projekte in Landau zur Verfügung gestellt. Die geplanten Feierlichkeiten mussten wegen Corona ausfallen. Die Sparkasse Südliche Weinstraße stehe fest an der Seite der Menschen in der Stadt und Region, betonte Vorstand Bernd Jung, das gelte auch künftig nach der Fusion mit der Sparkasse Germersheim-Kandel zur Sparkasse Südpfalz. Bedacht wurden der Kinderschutzbund Landau-SÜW, die Zooschule Landau für ihre pädagogischen Angebote, die Kinder- und Jugendfarm, die protestantische Stiftskirchengemeinde für die geplante Sanierung der historischen Taufkapelle, der Förderverein des in der Sanierung befindlichen Hauses Zum Maulbeerbaum, der Frauen-Notruf Aradia, das DRK in Landau und der neue ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst. rhp