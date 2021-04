Südpfälzer können sich künftig auf kürzere Wege beim Geldabheben freuen. Wie die Sparkasse Südpfalz und die VR-Bank Weinstraße-Wasgau mitteilen, haben sich beide Institute auf eine Kooperation geeinigt. Geldautomaten werden für die Kunden der jeweils anderen Bank kostenfrei nutzbar sein. Für die Kunden der Sparkasse bedeute das, dass sie an weiteren 20 Standorten an der Südlichen Weinstraße und im Wasgau Geld abheben können, für die Kunden der VR-Bank ist das nun de facto in der ganzen Südpfalz möglich. Beide Banken haben bereits an kleineren Standorten zusammengearbeitet – beispielsweise im gemeinsamen Pavillon am Modepark Röther in Rohrbach oder am Wasgau-Markt in Annweiler. Man reagiere damit auf Kundenbedürfnisse und schaffe Mehrwerte für die Menschen der Region, sagen die Vorstandsvorsitzenden Marco Kern (VR-Bank) und Siegmar Müller (Sparkasse).