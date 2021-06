Die Sparkasse Südpfalz startet eine dreiwöchige Aktion, bei der sie in 50 der 141 Orte ihres Geschäftsgebiets mit einem Eisfahrrad Gratis-Eis verteilt. Start ist am Montag, 14. Juni, in Landau. Südpfälzer können online abstimmen, wo das Eisfahrrad unterwegs sein soll. Ab sofort werden unter www.sparkasse-suedpfalz.de/eis Vorschläge entgegengenommen. Anhand der vorgeschlagenen Ortschaften wird eine Eisroute geplant und täglich über die sozialen Medien (Facebook und Instagram) bekanntgegeben. Pro Tag werden drei Ortschaften angefahren, an denen das Eisfahrrad je eine Stunde steht. „Wir möchten mit dieser Aktion unsere Nähe zu den Leuten in der Region erlebbar machen und für gute Laune sorgen“, so Bernd Jung, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz. Die neue Sparkasse Südpfalz entstand zum 1. Januar 2021 durch die Fusion der Sparkassen Südliche Weinstraße und Germersheim-Kandel. Mit über 800 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von rund 5,2 Milliarden Euro ist sie eine der größten Sparkassen in Rheinland-Pfalz.