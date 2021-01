Die Sparkasse Südpfalz warnt vor Telefonbetrügern. Aktuell würden Kunden von Betrügern angerufen, die sich als Sparkassen-Mitarbeiter ausgeben und die Weitergabe von Karten- bzw. Kontodaten verlangen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, würden dabei bekannte Rufnummern der Sparkasse verwendet, so dass es für Kunden so aussehe, als handele es sich wirklich um einen Anruf der Sparkasse Südpfalz. Die Betrüger berufen sich wohl auf die Fusion der Sparkassen Südliche Weinstraße und Germersheim-Kandel und behaupten, die Kartendaten müssten aktualisiert werden.

Seit dem 1. Januar 2021 hat die Sparkasse Südpfalz bereits mehrere Betrugsversuche verzeichnet. Sie weist Kunden deshalb darauf hin, dass Sparkassen-Mitarbeiter niemals am Telefon nach Kartennummern oder -daten fragen. Kunden, die ihre Daten bereits weitergegeben haben, sollten sich umgehend mit der Sparkasse Südpfalz in Verbindung setzen.