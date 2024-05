Die Sparkasse Südpfalz modernisiert für mehr als 50 Millionen Euro ihre Filialen. Modern, nachhaltig und sicher sollen sie künftig sein. Geldautomaten wird es in den Räumen vielerorts nicht mehr geben.

Das Herzstück einer Sparkassenfiliale war über Jahrzehnte hinweg der Bankschalter. Dort wurde Bargeld abgeholt, wurden Überweisungsträger ausgefüllt und abgegeben. Vielerorts, vor allem auf dem Dorf, wurde der Besuch noch genutzt, um mit dem Sparkassenmitarbeiter zu quatschen. Man kennt sich schließlich. Doch die Zeiten, in denen die Bankbesuche nach diesem Muster abgelaufen sind, sind längst vorbei. Spätestens seit die Digitalisierung massiv voranschreitet, haben sich die Bedürfnisse der Kunden geändert. Heutzutage geht es demjenigen, der in die Bankfiliale kommt, viel mehr um eine hochwertige Beratung. Sei es in Sachen Geldanlage, zum Thema Baufinanzierung oder um Hilfe bei digitalen Dienstleistungen wie etwa der Banking-App zu bekommen.

Bei aller Veränderung ist eine Sache aber gleich geblieben: das Aussehen der Filiale selbst. „Unsere Geschäftsstellen sind in die Jahre gekommen“, sagt Svend Larsen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz. „Sie entsprechen nicht mehr dem Zeitgeist.“ Insgesamt betreibt das Kreditinstitut mit Sitz in Landau 45 Standorte in der Südpfalz, etwa die Hälfte davon ist mit Mitarbeitern besetzt. Und weil Larsens Urteil auf fast alle Standorte zutrifft, investiert die Sparkasse viel Geld, um die Filialen für die Zukunft fit zu machen. 56 Millionen Euro werden in den kommenden zehn Jahren in den Immobilienbestand fließen. Das haben Verwaltungsrat und Vorstand, dem neben Larsen Benjamin Hirsch angehört, beschlossen.

Geschäftsbetrieb soll bis 2035 klimaneutral sein

Die Bank wird also ihr nach außen hin sichtbares Gesicht verändern. Wohin die Reise geht, wird in Maikammer deutlich. Anfang des Jahres wurde dort eine neue Filiale eröffnet. Neben dem Wasgau-Markt steht ein modernes Gebäude aus nachhaltigen, naturverbundenen Werkstoffen – die Fassade ist aus Holz –, mit dreifach verglasten Fenstern und Türen und mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Mit den veränderten Kundenbedürfnissen hat das nur am Rande zu tun. Die Großinvestition in die Filialen erfolgt noch aus einem weiteren Grund. Gemäß einer Selbstverpflichtung möchte die Sparkasse Südpfalz bis 2035 den Geschäftsbetrieb komplett klimaneutral gestalten.

Einen Neubau auf der grünen Wiese dementsprechend zu errichten, fällt natürlich relativ leicht. Bei Bestandsimmobilien ist das aufwändiger. „Bei den anstehenden Umbauten der nächsten Jahre werden wir von Fall zu Fall prüfen, an welcher Stelle wir in welcher Weise energetisch optimieren können“, sagt Larsen. „In jedem Fall werden wir erhebliche Einsparpotentiale bei Energie und somit bei der Emission von CO 2 realisieren.“

Wohnzimmer-Atmosphäre bei der Bankberatung

Aber zurück zu den veränderten Kundenwünschen. Um denen gerecht zu werden, wird sich auch im Inneren vieles verändern. Am Beispiel der Filiale in Hagenbach, die nach der Automatensprengung im Juli 2023 umgebaut wird und Ende dieses Jahres fertig sein soll, erklärt Larsen, wie die Sparkassenfiliale der Zukunft aussehen wird. Für klobige Eiche-rustikal-Möbel ist da kein Platz mehr. „Die Filialen werden heller, offener und insgesamt qualitativ aufgewertet“, sagt Larsen. Betritt der Kunde das Gebäude, steht er direkt in einem weitläufigen Raum mit Schalterbereich, Arbeitsbereich und Beratungsbereich. Wände gibt es nicht, lediglich begrünte Raumtrenner sorgen für eine Abgrenzung. Eine Neuheit bei der Sparkasse ist die Digitalecke. Dort sollen Kunden mit den Beratern die digitalen Lösungen, die die Bank bietet, ausprobieren und erleben können, wie Larsen erklärt. Natürlich werde es auch separate Beratungsräume geben. Und zwar das ganz klassische Zimmer mit Schreibtisch und Beratungstisch, aber auch den Raum mit Wohnzimmer-Atmosphäre. Der Kunde entscheidet am Ende, wo er beraten werden möchte.

Auffällig an den Plänen für die Hagenbacher Filiale ist, dass in keinem der Räume Geldautomaten vorgesehen sind. Das ist kein Zufall. Denn ebenfalls Teil des Investitionsprogramms ist die Erhöhung der Sicherheit. Nach zahlreichen Sprengungen in den vergangenen Jahren sind die Geldautomaten dabei von zentraler Bedeutung. „Überall dort, wo eine Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe ist, werden wir die Automaten aus dem Gebäude herausziehen“, erklärt Benjamin Hirsch. Neben Hagenbach betrifft das 13 weitere Standorte.

Geldautomaten künftig außerhalb der Gebäude Vor einigen Sparkassenfililen werden in absehbarer Zeit sprengrobuste Geldautomaten stehen. Foto: Sparkasse

Dort werden in unmittelbarer Nähe zu den Geschäftsstellen sogenannte sprengrobuste Baukörper aufgestellt, in denen die Automaten verbaut sind. Laut dem Hersteller Veloform aus Sachsen-Anhalt zeichnen sich die Pavillons durch eine bis zu 20 Zentimeter dicke Betonwand, ein doppeltes Türsystem und ein hohes Gewicht aus – das von der Sparkasse präferierte Modell gibt Veloform mit 17,8 Tonnen an. „Das erhöht nicht nur die Sicherheit der Anwohner, sondern gewährleistet auch den Regelbetrieb der Geschäftsstellen im Falle eines Angriffs“, sagt Hirsch zur Verlagerung der Automaten aus den Gebäuden heraus in die Betonklötze. Er betont aber auch, dass diese niemals einen 100-prozentigen Schutz bieten werden. „Wir befinden uns in einem Wettrüsten mit kriminellen Banden.“

Um dabei nicht ins Hintertreffen zu geraten und um Kundenwünschen mehr als bisher gerecht zu werden, drückt die Sparkasse aufs Tempo. „Wir gehen das mit Hochdruck an“, sagt Hirsch zum Investitionsprogramm. Zunächst werden die Filialen in Hagenbach, Berg, Rheinzabern und Bad Bergzabern modernisiert. Parallel dazu laufen Arbeiten an der Zentrale in der Marie-Curie-Straße in Landau. Die Bank peilt an, diese erste Welle bis Anfang/Mitte 2026 abzuschließen. Bis 2034 sollen schließlich alle 45 Standorte auf dem aktuellen Stand sein – sowohl optisch als auch funktional.