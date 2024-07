Seit April laufen die Umbauarbeiten am Sparkassenstandort am Rathausplatz in Landau. Dabei wurde der Selbstbedienungsbereich modernisiert und mit zusätzlicher Sicherheitstechnik ausgestattet. Wie das Kreditinstitut mitteilt, steht nun der letzte Schritt an: Das SB-Terminal im Gebäude wird an eine andere Stelle versetzt. Dies wird eine Schließung am Donnerstag, 25. Juli, und Freitag, 26. Juli, erforderlich machen. In dieser Zeit können Kunden die nahe gelegene Sparkassen-Geschäftsstelle in der Ostbahnstraße nutzen. Ab Samstag, 27. Juli, soll der Standort in der Landauer Innenstadt wieder geöffnet sein. Dann stehen die SB-Geräte für Bargeldabhebungen und -einzahlungen wie gewohnt zur Verfügung.