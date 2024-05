Die Sparkasse Südpfalz wird als Reaktion auf die zahlreichen Sprengattacken der vergangenen Jahre an 14 Standorten die Geldautomaten aus ihren Gebäuden herausziehen. Sie werden künftig in sogenannten sprengrobusten Pavillons verbaut sein, die in unmittelbarer Nähe zur Filiale stehen. Die Verlagerung der Automaten ist Teil eines großen Programms, bei dem das Kreditinstitut mit Sitz in Landau in den kommenden zehn Jahren 56 Millionen Euro in seine Filialen investiert. Mehr zum Thema lesen Sie hier