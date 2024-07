Die Sparkasse Südpfalz hat die umgebaute und stärker abgesicherte Filiale am Landauer Rathausplatz am Freitag nach zwei Schließtagen neu eröffnet. Kunden gehen nun nach der Hauptpforte nicht mehr geradeaus in die Räume der Bank, sondern durch eine Glastür linker Hand. Dort stehen je drei Selbstbedienungsterminals und Geldautomaten. Dabei legt die Bank auch mehr Wert auf Sicherheit: Der Raum schließt ab 23 Uhr, die noch Anwesenden werden dann per Nachricht zum Verlassen aufgefordert. Weiterhin gibt es unter anderem ein Stroboskop-Licht sowie eine laute Sirene. Die Sparkasse will eigenen Angaben zufolge für rund 56 Millionen Euro in den kommenden zehn Jahren die Infrastruktur an den insgesamt 45 Standorten moderner, nachhaltiger und sicherer gestalten. Der Umbau der Filiale, oder besser: des SB-Standorts am Rathausplatz, hat Mitte April begonnen. Die Räume sind nun wieder geöffnet. Der Raum, den die Kunden bisher als Sparkassen-Raum kennen, wird künftig an den Inhaber des Bibulum und des Parezzo, Parez Wared, vermietet, sagte Sparkassen-Vorstand Benjamin Hirsch am Rande des Termins. Die Parezzo GmbH werde sich dort ansiedeln.