Immer mehr Menschen nutzen die digitalen Banking-Angebote der Sparkasse Südpfalz. Die Corona-Pandemie habe die Menschen auch insofern gefordert, als Bankgeschäfte wegen der Ansteckungsgefahr oder einer Infizierung nicht mehr so ohne Weiteres in einer Filiale möglich waren, heißt es in einer Pressemitteilung. „Unser Glück war, dass wir als Sparkasse bereits vor Corona digital sehr gut aufgestellt waren“, erklärt Bernd Jung, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz. Eine Erhebung habe gerade erst belegt, dass die Südpfälzer in Sachen Digitalisierung bundesweit eine der Top-Sparkassen seien. „Unsere App gewinnt regelmäßig die Tests unabhängiger Prüfungsinstitute“, betont Jung.

Das Ergebnis: Während vor zwei Jahren „nur“ rund 56 Prozent der Sparkassen-Kunden eine Online-Banking-Vereinbarung für ihr Girokonto hatten, sind es nun fast zwei Drittel. – mehr als 100.000 in der Summe. Die Sparkassen-App nutzten im Mai 2020 etwa 31.000 Südpfälzer, heute sind es 41.000. „Das sind fast 25 Prozent Zuwachs in 24 Monaten“, führt der Sparkassenvorstand aus.

Achtung vor Betrügern

Das Online-Banking sei ein sicherer Kontaktweg zur Sparkasse, auch wenn Betrüger es natürlich nie unversucht ließen, die Leute um ihr Geld zu bringen. Die jüngste Masche

läuft laut Pressesprecher Philipp Schneider über populäre Suchmaschinen. Dort platzieren Betrüger Werbeanzeigen und lotsen unachtsame Nutzer auf eine gefälschte Sparkassenseite. Bernd Jung betont, es sei am besten, wenn die Webadresse der Sparkasse direkt in die Adressleiste eingetragen werde. Wer Suchmaschinen nutze, müsse bei der Überleitung auf die Sparkassenseite auf das „https://“-Suffix sowie eine vollständig korrekte Schreibweise der Webadresse achten.

Info

Die Sparkasse Südpfalz bietet eine Übersicht aktuell bekannter Phishing- oder Betrugsmaschen unter www.sparkasse-suedpfalz.de/sicherheitstipps.