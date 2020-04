Auf einer Baustelle in der Höhenstraße in Gleiszellen-Gleishorbach haben unbekannte Täter Baumaterialien im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Diebe im Zeitraum von Samstag bis Mittwoch zu. Sie nahmen eine Palette Abdichtungsmaterial, Dämmplattenkleber, mehrere Säcke Dicht- und Betonspachtel sowie zwei große Montagewinkel mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.