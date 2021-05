Die Arbeiten am neuen Regenwasserkanal in Arzheim kommen in diesen Tagen in eine spannende Phase.

Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) bereitet dort eine Bohrung von der Ortsmitte in Richtung des nördlich gelegenen Ranschbach vor. „Wir müssen durch den Berg, damit das Regenwasser aus dem Ort künftig direkt in den Bach geführt werden kann“, informiert Anton Zips, der das Projekt in der EWL-Abwasserabteilung betreut. Bis zu zwölf Meter unter der Erdoberfläche bohrt eine Fachfirma mit einem speziellen Verfahren und zieht dann auf einer Strecke von 365 Metern die Abwasserrohre für den Niederschlag ein.

Umleitung im Ort

Die Startgrube, in der das Bohrgestänge eingebracht wird, liegt im Kreuzungsbereich Arzheimer Hauptstraße und Prinz-Eugen-Straße. Die Straßenabschnitte dort bleiben während der Arbeiten gesperrt, es gibt eine innerörtliche Umleitung.

Die aufwendige Maßnahme ist Teil eines Projektes zur Entflechtung des Landauer Kanalsystems. Der EWL ersetzt zunehmend Mischkanäle durch getrennte Rohre für Schmutzwasser und Regenwasser. Ziel ist eine Entlastung der Kläranalage von Niederschlagseintrag, der keiner Reinigung bedarf. Der neue Regenwasserkanal in Richtung Arzheim ist auch Teil der Erschließungsmaßnahme des Neubaugebietes am südlichen Ortsrand. Die eigentliche Spülbohrung ab der Ortsmitte startet Mitte Juni und dauert voraussichtlich bis Ende Juli.