Am Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr standen sich in der Maximilianstraße in Landau ein Streifenwagen und ein Kleinkraftrad gegenüber. Weil der Sozius keinen Helm trug, kontrollierten die Polizisten die beiden Männer. Dabei stellten sie fest, dass der 29-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und keine Fahrerlaubnis hat. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige erstattet, der Beifahrer wurde wegen des nicht getragenen Schutzhelms gebührenpflichtig verwarnt.