Die Absprache zwischen der Stadtverwaltung Landau und der Ökumenischen Sozialstation in Sachen Parken bleibt bestehen. Das teilt Ordnungsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) am Freitag mit. Das heißt, dass die Sozialstation auch nach 11 Uhr die Fußgängerzone befahren darf, ohne dafür ein Knöllchen zu riskieren. Ein Bußgeld droht nur dann, wenn die Autos der Sozialstation im absoluten Halteverbot stehen oder wenn sie anderweitig den Verkehr gefährden. Über dieses Thema wird seit Wochen heftig diskutiert. Hartmann hatte die von Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) getroffene stillschweigende Vereinbarung mit der Sozialstation aufkündigen wollen, weil er sie für nicht rechtskonform hält. Er hatte angekündigt, an einer Lösung zu arbeiten, die dem Handwerkerausweis in der Metropolregion Rhein-Neckar entspricht.