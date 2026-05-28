Viele Leute finden sich im Behördendschungel nicht wirklich zurecht. Sie sind überfordert und wissen oft nicht, was ihnen zusteht. In Landau gibt es nun einen neuen Helfer.

Maria Jansen (Name geändert) sorgt für ihren behinderten Mann. Und sie hat ein Problem: Mit den Behörden kommt sie nicht so zurecht. Wie kann es ihr gelingen, den Pflegegrad ihres Mannes hochzustufen? An wen muss sie sich wenden? Ohne Hilfe von außen ist es schwer für sie, mit der Bürokratie und den Behörden klarzukommen.

Dafür ist Alexander Wilking da. Er berät, hilft und verweist Landauer an die richtigen Stellen. Der studierte Sozialarbeiter bietet niedrigschwellige Beratung, klärt individuelle Bedarfe und strukturiert die nächsten Schritte im Umgang mit Behörden, sagt er über seine Aufgabe. Er geht auch gerne mit auf Behördentermine und unterstützt dort.

Vom Koch zum Sozialhelfer

Im Grunde ist er die erste Anlaufstelle für Menschen in sozialen Notlagen, die nicht wissen wohin sie sollen oder an wen sie sich wenden können. Außerdem will er direkt an die Orte, wo er Menschen vermutet, die Hilfe brauchen könnten. Zum Beispiel in Altersheimen, in denen ältere Menschen durch die Digitalisierung vor Herausforderungen gestellt werden.

Doch wer ist Wilking überhaupt? Eigentlich wollte er zunächst nicht im sozialen Bereich arbeiten, erzählt er. Er begann eine Ausbildung zum Koch. Doch dann wurde er krank und hat eine Umschulung gemacht. Dort habe sich seine Hilfsbereitschaft entwickelt, sagt er weiter. Während der Umschulung war er sowohl als Inklusions-, später auch als Integrationshelfer tätig. Dort sammelte er Erfahrungen, die er in seinem Studium fachlich weiter ausbaute. Vor seiner aktuellen Stelle arbeitete er für die Lebenshilfe und Caritas. Nun also ist er bei der Diakonie angestellt.

Auch für Stadtdörfer zuständig

Das Projekt Soziallotse – Unterstützung im Behördendschungel hat die Stadt Landau in Zusammenarbeit mit dem Haus der Diakonie entwickelt und erweitert damit ihr Unterstützungsangebot, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Soziale Notlagen sollen nicht unbeachtet bleiben. Dazu sagt die Beigeordnete und Sozialdezernentin Lena Dürpold (CDU): „Der Soziallotse ist ein wichtiger Baustein, um Menschen in schwierigen Lebenslagen noch gezielter unterstützen zu können und ihnen den Zugang zu den richtigen Hilfsangeboten zu erleichtern.“ Die Stelle des Soziallotsen wurde dieses Jahr neu geschaffen und ist vorab auf ein Jahr befristet. Wilking ist zuversichtlich, dass dieses Angebot bestehen bleibt und vielen Menschen Hilfe bieten wird.

Der gebürtige Landauer versucht dabei, Menschen bei jeglichen sozialen Problemen zu helfen. Ob alleinerziehende Mutter, eine ältere Person, die mit der Digitalisierung zu kämpfen hat, oder Familie mit Sprachbarriere – er ist für alle da, die nicht wissen, wohin sie sich wenden können.

Wilking ist nicht nur für die Landauer Kernstadt zuständig, sondern auch für die Stadtdörfer. Dort möchte er auch in den Bürgerbüros präsent sein. In Landau wird er zwei Sprechstunden die Woche anbieten.

Kontakt

Der neue Soziallotse ist im Haus der Diakonie am Stiftsplatz 7 zu finden. Wer Hilfe benötigt, kann Alexander Wilking über die Telefonnummer 0176 11664732 direkt erreichen.