In der Johann-Gottfried-Tulla-Grundschule in Maximiliansau gibt es für junge Menschen ab 18 Jahren die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. Für das Schuljahr 2022/23 sind noch Stellen frei. Kooperationspartner der Schule ist das Deutsche Rote Kreuz. Ab August sollen die Freiwilligen als Klassenhelfer die pädagogische Arbeit der Lehrer unterstützen, außerdem werden sie im Bereich der Ganztagsschule eingesetzt. Infos unter Telefon 07271 131370 oder E-Mail an gs-tullaschule@woerth.de.