Oberbürgermeister Thomas Hirsch hat am Montagmorgen deutlich gemacht, dass es in Landau keinen eigenen Sozial-Pass geben wird, der Menschen mit kleinem Geldbeutel weitreichende Vergünstigungen einräumt. Knackpunkt ist die Finanzierung. Denn der Landau Pass ist eine Freiwillige Leistung. Die Zuschussobergrenze von 10,5 Millionen Euro habe die Stadt aber schon um 2,6 Millionen Euro überschritten. Weitere Ausgaben würden am Veto der Aufsichtsbehörde scheitern. Die Einführung des Sozial-Passes war auf Antrag der Linken von ihnen, den Grünen, der SPD sowie Pfeffer&Salz gegen Hirschs dringenden Rat beschlossen worden und soll Bedürftigen günstigere Eintritts- und auch Fahrtpreise im Öffentlichen Nahverkehr bringen, um ihre gesellschaftliche Teilhabe zu verbessern. Hirsch möchte dem Rat nun eine Brücke bauen. Danach soll geprüft werden, ob weitere Angebote im Zuge des Familienpasses möglich sind und ob freie Träger stärker einspringen könnten. Außerdem sollte über Möglichkeiten der Teilhabe besser informiert werden. Der Stadtrat tagt am Dienstag, 5. Oktober, ab 17 Uhr in der Festhalle.