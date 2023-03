Es sind wieder SOS-Notfalldosen im Landkreis Südliche Weinstraße verfügbar. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Nicht immer gelingt es, im medizinischen Notfall Angaben zum eigenen Gesundheitszustand und anderen wichtigen Details wie Vorerkrankungen und Medikamentenplan zu machen. Hier kommt die SOS-Notfalldose ins Spiel: Sie soll Ersthelfern, Sanitätern und Notärzten schnell wichtige Informationen zur Verfügung stellen. Gefüllt mit den eigenen Angaben – dazu gehören zum Beispiel auch Hinweise zur Bezugsperson und zum Hausarzt – wird die Notfalldose in die Kühlschranktür gestellt, damit die Retter sie in jedem Haushalt leicht finden. Nachdem das nützliche Helferlein vergriffen war, hat nun der DRK-Kreisverband Südliche Weinstraße dem Landkreis SÜW und der Stadt Landau weitere 5000 Notfalldosen zur Verfügung gestellt. Die Dosen, sind kostenlos bei den Verbandsgemeindeverwaltungen Annweiler, Bad Bergzabern, Edenkoben, Herxheim, Landau-Land, Maikammer und Offenbach sowie bei den Fachkräften Gemeindeschwester plus erhältlich.

Info



Mehr Informationen zur Notfalldose gibt es im Internet unter www.notfalldose.de.