Wie schon im vergangenen Jahr machen die Soroptimistinnen Landau wieder Kinderwünsche wahr. Damit soll ihnen zu Weihnachten in der schwierigen Pandemie-Zeit eine Freude bereitet werden. Schüler mehrerer Landauer Schulen dürfen ihre Wünsche auf Wunschzettel schreiben. Diese liegen in der Marktapotheke und in der Anwaltskanzlei Ewert Jordan, Kramstraße 5, aus. Kurz vor den Weihnachtsferien werden die Geschenke in den Schulen verteilt.