Nicht ganz zufrieden ist man bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft mit dem Ausbau der Arzheimer Hauptstraße. Durch die Neugestaltung der Straße, so schildert es Lothar Zimmermann, beim Kreis verantwortlich für den ÖPNV, werde der Begegnungsverkehr erschwert. Ein Bus sei mit eingeklappten Spiegeln 2,55 Meter breit, die Straße an einigen Stellen aber nur 2,70 Meter – viel zu eng. Verschärft werde dies durch die neugestalteten barrierefreien Bushaltestellen. Durch die Erhöhung könne kein Fahrzeug einen haltenden Bus passieren.

Zu der Kritik nimmt der städtische Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) Stellung. Die Arzheimer Hauptstraße sei durch den Umbau nicht schmaler geworden, weiterhin gebe es dort nun weniger Parkmöglichkeiten als zuvor. Die Neugestaltung wurde noch unter Hartmanns Vorgänger Maximilian Ingenthron (SPD) beschlossen. Die barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen hingegen fällt in die Zeit Hartmanns. Man habe eine Entscheidung dafür getroffen, auch Menschen, die auf Rollatoren oder Rollstühle angewiesen sind, sowie Menschen mit Kinderwagen eine Nutzung der Busse leichter zu machen, sagt Hartmann. An den Haltestellen stünden die Busse in der Regel nur wenige Sekunden – die so entstehenden Verzögerungen gelten also als tolerabel.