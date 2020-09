Der Kinderschutzbund Landau/Südliche Weinstraße sucht Ehrenamtliche, die sich zum Telefonberater bei der „Nummer gegen Kummer“ ausbilden lassen, einem seit 40 Jahren bestehenden anonymen und kostenfreien Sorgentelefon für Jugendliche.

Diese können dort telefonischen Rat suchen bei Sorgen und Problemen rund um Themen wie Eltern, Freundschaft, Liebe, Pubertät, Schule oder Mobbing. Im Herbst startet eine neue Ausbildungsgruppe für Menschen ab 16 Jahren.

Die Telefone sind montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr besetzt. Zusätzlich sitzen samstags zur selben Zeit ausschließlich Jugendliche als Berater am Sorgentelefon. Als Berater müsse man unter anderem belastbar sein, gut zuhören können sowie sich in Heranwachsende und deren Lebenswelt einfühlen können, sagt Ausbildungsleiterin Vanessa Lang. Die 80-stündige Ausbildung startet am Freitag, 30. Oktober von 18.30 bis 21.30 Uhr und am Samstag, 31. Oktober, von 9 bis 16 Uhr im Kinderhaus Blauer Elefant, Nordring 31 in Landau. Mehr Infos und Anmeldung per E-Mail an kjt@blauer-elefant-landau.de.